Diğer
Kategoriler
08 Ağustos 2018 13:37

Nikahta 08.08.2018 yoğunluğu

Dünya evine girmek için 08.

Nikahta 08.08.2018 yoğunluğu

08 Ağustos 2018 13:37

08.2018 tarihini seçerek Konyaaltı Belediyesi’ne müracaat eden 15 çift mutluluğa ilk adımlarını attı. Konyaaltı Belediyesi nikah memurları, nikah tarihini özel ve anlamlı kılmak isteyen çiftler için yoğun bir mesai harcadı. Nikah memurları saat 12.00’de nikah kıymaya başlayarak, her 20 dakika da bir nikah kıydı. Evlenmek isteyen çiftler aylar öncesinde bu tarihi tercih ettiklerini belirterek, nikah tarihlerinin unutulmaz olmasını istediklerini söyledi.


Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’te nikahı kıyılan tüm çiftlere mutluluklar diledi. Başkan Böcek, “Zaman zaman böyle özel tarihlerde nikah yoğunluğu yaşanıyor. Normalde günde 5-6 nikah kıyıyoruz. 08.08.2018 tarihinde bu sayı üç katına çıktı. Böyle güzel bir tarihte evlenen tüm çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar dilerim” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç