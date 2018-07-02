Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2018 16:10

Nilifür’de İsmail Balaban şampiyon

Bursa Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği 56.

Nilifür’de İsmail Balaban şampiyon

02 Temmuz 2018 16:10

Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri’nde, Konyaaltı Belediyesi güreşçisi İsmail Balaban birinci oldu.


Nilüfer Belediyesi 56. Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri’nde bu yıl yaklaşık 600 pehlivan er meydanına çıktı. Çalı Güreş Alanı’nda yapılan ve baş, baş altı, deste ile tozkoparan başta olmak üzere 14 ayrı kategoride, yaklaşık 600 pehlivanın katılımıyla gerçekleştirilen güreşlerde 42 başpehlivan boy gösterdi.



Büyük heyecan yaşandı


Gün boyu kıyasıya devam eden güreşlerin finalinde, başpehlivanlar İsmail Balaban ve İsmail Koç karşılaştı. Büyük heyecan yaşanan karşılaşmada pehlivanlar normal sürede yenişemedi. Puanlama etabına gidilen mücadelede rakibini yenen Balaban ikinci kez Çalı’da başpehlivan oldu. Büyük çekişmenin yaşandığı başaltı mücadelesinde rakibi Emre Gürbüz’ü yenen Mustafa Yeni Sancak ipi göğüsleyen isim oldu.


Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 30 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen Nilüfer Belediyesi Çalı Güreşleri’nde altın kemeri omuzlayan İsmail Balaban’ı ve onun teknik ekibini bu başarılarından ötürü kutladığını söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç