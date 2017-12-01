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01 Aralık 2017 16:34

Noel pazarı hazırlıkları devam ediyor

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi (Yeni Alanyalılar) tarafından organize edilen 8.

Noel pazarı hazırlıkları devam ediyor

01 Aralık 2017 16:34

Uluslararası Alanya Noel Pazarı’nın hazırlıkları devam ediyor.


Antalya’nın Alanya İlçesi’nde bu yıl 8’ince kez düzenlenen Uluslararası Alanya Noel Pazarı, 10 Aralık Pazar günü saat 09.00 ila 20.00 arasında Belediye Hizmet Binası arkasındaki alanda gerçekleştirilecek. Bu sene yapılacak organizasyonda 70 çadır kurulacak. 50 hediyelik kategorisi katılımcısı, 50 gıda kategorisi katılımcısı, 15 yabancı dernek, 15 tanıtım kategorisi ve 3 ana sponsor olmak üzere yaklaşık 133 stant açılacak.


Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından, Noel Pazarında stant açacak STK temsilcileri, yabancı dernekler ve katılımcılarla birlikte Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’nde bir toplantı düzenlendi. Toplantıda stand kuralları anlatıldı ve önceki dönemlerle ilgili değerlendirme yapılarak organizasyonun daha güzel geçmesi için fikir alış-verişinde bulunuldu. Katılımcılarla yapılan görüş-alışverişinde, 8. Noel Pazarı’nın her yıl olduğu gibi bu yıl da çok renkli görüntülere sahne olacağı, kurallara uyularak alan düzeninin bozulmaması gerektiği kaydedildi.




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