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03 Temmuz 2018 10:15

Nöroloji Polikliniği hizmete başladı

Nöroloji Uzmanı Dr.

Nöroloji Polikliniği hizmete başladı

03 Temmuz 2018 10:15

Ayşenur Durna, hasta kabulüne başladı.


Ayşenur Durna, Memorial Antalya Hastanesi Lara Tıp Merkezi’nde tam zamanlı hasta kabulüne başladı.



Ayşenur Durna kimdir


Uz. Dr. Ayşenur Durna, 1968 yılında Antalya’da doğdu. 1984 yılında üniversite eğitimi için Adana’ya giden Uz. Dr. Ayşenur Durna, 1990 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Uzmanlık eğitimini 1995-2000 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladıktan sonra 2005 yılına kadar aynı yerde nöroloji uzmanı olarak görev yaptı. 2005 yılında doğduğu yer Antalya’ya dönen Uz. Dr. Durna, özel ve kamu kurumlarında görev yaptı. Çok sayıda bilimsel yayını ve çalışması bulunan Uz. Dr. Ayşenur Durna özellikle baş ağrıları, epilepsi, nöropatiler, beyin damar hastalıkları ve demans ile ilgilenmektedir. Uz. Dr. Ayşenur Durna 2018 yılının Haziran ayında Memorial Antalya Lara Tıp Merkezi Nöroloji Bölümü’nde tam zamanlı hasta kabulüne başlamıştır.




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