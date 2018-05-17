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17 Mayıs 2018 14:40

Norveç milli bayramı Kemer’de kutlandı

Norveç’in Milli Bayramı “Anayasa Günü”, Antalya’nın Kemer ilçesinde yaşayan ve tatil yapan Norveçliler tarafından kutlandı.

Norveç milli bayramı Kemer’de kutlandı

17 Mayıs 2018 14:40


Kemer Atatürk Caddesi’ndeki bir restoranda buluşan Norveçliler, ellerinde Norveç ve Türk bayraklarıyla cadde boyunca yürüdüler. Zaman zaman milli marşlarını okuyan Norveçliler, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan bir restoranın önünde yürüyüşlerini tamamladı. Norveçlileri karşılayan Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Norveçlilerin milli bayram sevinçlerine ortak olmaya çalıştıklarını söyledi. Gül, ilçede yerleşik yaşayan ve tatile gelen Norveçli sayısının artmasını arzu ettiklerini belirterek, “Burada 3 bin- 3 bin 500’ün üzerinde Norveçli yaşasa kış aylarında ilçe ekonomisine büyük katkısı olur” diye konuştu.


Etkinliğe katılan Norveçlilerden 62 yaşındaki Su ürünleri Teknikeri Sverre Idar Kofoed, 14 yıldır Kemer’de yaşamaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.


Norveç Milli Bayramı


Norveç’in milli bayramı olarak kutlanan “Anayasa Günü”, ülkenin ilk özgür anayasasının çıkartılıp bağımsızlığını ilan ettiği 17 Mayıs 1814’in anısına kutlanıyor. İlk bağımsızlık ilanı İsveç’in güç kullanmasıyla 10 gün sürse de, mücadeleyi bırakmayan Norveç halkı 7 Haziran 1905’te İsveç’ten bağımsızlığını kazanmıştı.




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