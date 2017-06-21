Oba Tosmur Sahil Yolu ilgi odağı oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl Oba ile Tosmur Sahil yolunda düzenleme çalışması yaptı. Çalışma kapsamında yolun Tosmur bölümünde kalan kaldırımlar ve aydınlatma sistemi yenilendi. Diğer taraftan kaldırım ve yürüyüş yolu üzerinde bulunan bitkiler için otomasyonlu sulama sistemi hattı yapıldı.

Peyzaj düzenlemesi yapıldı

Alt yapı çalışmalarının ardından Oba Tosmur Sahil Yolu’nda peyzaj düzenlemeleri yapıldı. Spor aletleri, süs havuzları, oturma grupları ve banklar monte edilirken, kaldırımlar ve yaya geçitleri engellilerin kullanabileceği özellikte yapıldı. Alt ve üst yapısı tamamlanan Oba ve Tosmur Sahil Yolu, başta yerli vatandaşlar olmak üzere turistlerin de gece gündüz en çok kullandığı yaşam alanlarının başında yer alıyor.

Yaşam merkezi haline geldi

Yürüyüş yapanlar, bisiklete binenler, spor aletlerini kullanarak spor yapanlar, gezmeye çıkanlar, deniz manzarası eşliğinde banklara oturup dinlenenler ya da kitap okuyanlar Oba Tosmur Sahil Yolu’nu gece gündüz kullanıyor. Büyük bir yaşam alanı haline gelen sahil yolunda büyükşehir ekipleri, düzenli olarak temizlik ve bitki bakımlarını gerçekleştiriyor. Öte yandan hafta sonu başlayacak Ramazan Bayramı öncesi de ekipler sahil yolu ve diğer yaşam alanlarını bayrama hazır hale getirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.