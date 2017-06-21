Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 13:00

Oba Tosmur Sahil Yolu ilgi odağı oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Oba-Tosmur sahil yolunu peyzaj düzenlemesi ile bayrama hazırlıyor.

Oba Tosmur Sahil Yolu ilgi odağı oldu

21 Haziran 2017 13:00


Antalya Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl Oba ile Tosmur Sahil yolunda düzenleme çalışması yaptı. Çalışma kapsamında yolun Tosmur bölümünde kalan kaldırımlar ve aydınlatma sistemi yenilendi. Diğer taraftan kaldırım ve yürüyüş yolu üzerinde bulunan bitkiler için otomasyonlu sulama sistemi hattı yapıldı.



Peyzaj düzenlemesi yapıldı


Alt yapı çalışmalarının ardından Oba Tosmur Sahil Yolu’nda peyzaj düzenlemeleri yapıldı. Spor aletleri, süs havuzları, oturma grupları ve banklar monte edilirken, kaldırımlar ve yaya geçitleri engellilerin kullanabileceği özellikte yapıldı. Alt ve üst yapısı tamamlanan Oba ve Tosmur Sahil Yolu, başta yerli vatandaşlar olmak üzere turistlerin de gece gündüz en çok kullandığı yaşam alanlarının başında yer alıyor.



Yaşam merkezi haline geldi


Yürüyüş yapanlar, bisiklete binenler, spor aletlerini kullanarak spor yapanlar, gezmeye çıkanlar, deniz manzarası eşliğinde banklara oturup dinlenenler ya da kitap okuyanlar Oba Tosmur Sahil Yolu’nu gece gündüz kullanıyor. Büyük bir yaşam alanı haline gelen sahil yolunda büyükşehir ekipleri, düzenli olarak temizlik ve bitki bakımlarını gerçekleştiriyor. Öte yandan hafta sonu başlayacak Ramazan Bayramı öncesi de ekipler sahil yolu ve diğer yaşam alanlarını bayrama hazır hale getirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
36
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    36°C
  • Cuma
    Açık
    39°C
  • Cumartesi
    Açık
    39°C
  • Pazar
    Açık
    39°C
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:27
  • Güneş :05:32
  • Öğle :13:09
  • İkindi :17:01
  • Akşam :20:28
  • Yatsı :22:15
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!