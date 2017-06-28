ODTÜ Gençlik Parkı açıldı

Muratpaşa Belediyesi’nin ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği ve Adalya Vakfı işbirliğiyle hayata geçirdiği gençlerin okul sonrası birlikte vakit geçirip, eğlenerek, öğrenerek ve paylaşarak hayata tutunmalarını hedefleyen ODTÜ Gençlik Parkı düzenlenen törenle açıldı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal’la birlikte ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği Başkanı Yıldırım Şimşek, dernek üyeleri, belediye meclis üyeleri ve Gençlik Parkı’na kabul edilen 300 öğrenci ve velileri yer aldı.

Borcumuzu ödüyoruz

Törende ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği Başkanı Şimşek, bu çalışmanın bir anlamıyla ODTÜ mezunlarının topluma olan borçlarını ödemesi anlamına geldiğini söyledi. Şimşek, “Çok yetenekli, çok zeki değildik ama bize bu ülke, toplum, devlet imkanlar sundu. Bizi çiftçinin, memurunun, işçinin, sanayicinin vergileri okuttu. Borçluyuz bu nedenle ve bu borcu ödemek için gençlerle bir yola çıkmaya karar verdik. Bunu hep birlikte başaracağız. Bu projenin hedefi çok net, mutlak başaracağız.”

ODTÜ değerleri

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Kök ise Gençlik Parkı’nın öğrencilerle uzun dönemli bir işbirliği sonucu; gençleri özgüven kazanmış, belli konularda uzmanlık eğitimi ve stajlarını almış, iş bulabilen, Türkiye’ye katkı sağlayacak hale getirmeyi amaçladığını söyledi. Prof. Dr. Kök, aynı zamanda Gençlik Parkı’na kabul edilen öğrencilerin ODTÜ’nün de savunucusu olduğu değerlerle kuşanacağını belirterek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerini, laikliği, kadın - erkek eşitliğini ve hukukun üstünlüğünü savunun Cumhuriyete sahip çıkan bireyler olarak topluma kazandıracağız” diye konuştu.

Konuşulan bir ülke olmanın yolu

Törende Baştan Uysal, bilginin küresel bir güç haline geldiği günümüzde dünyada konuşulan bir ülke olmanın yolunun bilim, eğitim ve kültür alanında önde olmaktan geçtiğini söyledi. “Kuru gürültüde değil insanlığa hizmette önde olacaksınız” diyen Başkan Uysal, buna gelişmiş bir ekonomi, evrensel standartlarda bir demokrasi ve minimuma inmiş sosyal sınıflar arasında dengesizliklerin eşlik etmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Makus talihi yenme çabası

Muratpaşa Belediyesi’nin eğitim alanında hayata geçirdiği çalışmalarının nihai amacının Türkiye’nin bu alandaki ‘makus talihini yenme çabası’ olduğunu kaydeden Başkan Uysal, “Maddi imkansızlıklar nedeniyle üniversiteye hazırlanamayan bin 200 gencimize elimizi uzattık. Okul öncesi eğitim alamayan 540 çocuğumuzu Muratpaşa Belediyesi’nin sosyal kreşlerinde, 760 çocuğumuzu da etüt merkezlerimizde geleceğe hazırlamaya gayret ediyoruz. Amacımız bu sayısı 2 - 3 bine çıkarmak. 210 kız öğrencimize Gençlik Merkezlerimizde konaklama imkanı sağlıyoruz, 450 çocuğumuza eğitim bursu sağlıyoruz. Haddimiz olmadan insanımızın elinden tutmak istiyoruz. Bu projeyle de Türkiye’nin eğitim alanında makus talihini yenme çabası içinde Muratpaşa Belediyesi olarak boyumuzu ve haddimizi aşan, aşmak da isteyen sorumluluklar üstlendiğimizi göstermiş oluyoruz.”

Konuşmaların ardından ODTÜ Gençlik Parkı’nın yapımına destek veren firmalar, kurum ve kuruluşlara plaketleri takdim edilirken Başkan Uysal ve Rektör Prof. Dr. Kök’le birlikte protokolün diğer üyeleri parkın açılış kurdelesini kesti.