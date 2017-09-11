Ödüllü polis kalbine yenik düştü

21 yıldır görev yapan 45 yaşındaki polis memurunun başarılarından dolayı 30’un üzerinde ödül aldığı ve meslek hayatında ceza almamış nadir polislerden olduğu öğrenildi.

Olay, 7 Eylül Perşembe günü Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde operasyona hazırlık yapıldığı esnada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birçok hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen A.Ç.’nin Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi’nde bir evde bulunduğu ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgeye hareket etmek için hazırlık yapmaya başladı. Bu sırada ekipte bulunan 45 yaşındaki polis memuru Mevlüt Demir, fenalaşarak arkadaşlarından yardım istedi. Meslektaşları tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürülen Demir’in kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

4 gün sonra yaşamını kaybetti

Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma alınan Demir’in tedavisine burada devam edildi. Sabaha karşı saat 04.00 sıralarında tekrar fenalaşan Demir, hayatını kaybetti.

Ailesini emniyet müdürü teselli etti

Vefatın ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü önünde 2 çocuk babası Demir için tören düzenlendi. Törene, Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, meslektaşları, Demir’in annesi, eşi, kardeşleri ve çocukları katıldı. Tören esnasında zor ayakta duran polis memurunun gözü yaşlı ailesi ile çocuklarını, Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya teselli etti.

Çok sayıda ödülleri vardı

1996 yılında polis olan Mevlüt Demir’in 2004 yılından bu yana Antalya’da görev yaptığı ve başarılı bir polis memuru olduğu, başarıları ve fedakarlığından dolayı 30’un üzerinde ödül aldığı öğrenildi.

Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, tüm teşkilata başsağlığı diledi. Uzunkaya, “Kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. 45 yaşında genç bir kardeşimizdi. Bugüne kadar meslek hayatında aldığı bir cezası yok. Yani bizde cezası olmayan memur çok nadir görülür. Başarıları var, ödülleri var, takdirleri var ve herhangi bir ceza almamış. Görevini ilke edinmiş bir kardeşimizdi. Allah’tan gelecek olana yapacak bir şey yok. Teşkilatımızın başı sağolsun” dedi.

Uzunkaya’nın konuşmasının ardından tören alanından cenaze aracıyla hareket ettirilen Demir’in naaşı, memleketi Afyonkarahisar’da toprağa verilmek üzere yola çıktı.