Off Road tutkunları Kepez'de buluşuyor

Kepez Belediyesi'nin katkıları ile ‘2018 Akdeniz Off Road Kupası 2. Ayak Yarışı' 13-14 Ekim tarihlerinde Antalya'da yapılacak.

Akdeniz Bölgesi'nin ve Antalya'nın ilk ve tek Kepez Off Road Pisti, hız ve macera tutkunu sporcuları ağırlayacak. ‘2018 Akdeniz Off Road Kupası 2. Ayak Yarışı' 13-14 Ekim tarihlerinde Antalya'da yapılacak. Kepez Belediyesi'nin katkıları ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) işbirliği ile düzenlenecek olan 2018 Akdeniz Off Road Kupası, hız ve macera tutkunlarını bir araya getirecek.

Tütüncü'de katılacak

İki gün sürecek olan yarışlar, zorlu parkurları ile sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne olacak. Türkiye'nin dört bir köşesinden 50'ye yakın Off Road aracının ve 100 pilot ile kopilotun katılacağı yarışlar, 13 Ekim Cumartesi günü Lyrboton Kome Etabı ile başlayacak. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün katılacağı yarış ile start alacak olan ‘2018 Akdeniz Off Road Kupası', 14 Ekim Pazar günü Varsak Etabı ile sona erecek. Türkiye'nin en büyük araçlarının katılacağı yarış, Araba Show, Tır Show ve konserlerle daha da renklenecek.