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03 Mayıs 2018 11:59

‘Oğlum bak git’ kedi ve karga versiyonu

Antalya’da haylaz bir karganın kediyle uzun süre uğraşması, daha önce temizlik işçisiyle bir çocuğun arasında geçen ‘oğlum bak git’ olayını akıllara getirdi.

‘Oğlum bak git’ kedi ve karga versiyonu

03 Mayıs 2018 11:59


Antalya’da vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntülerde bir karga, sokakta yürüyen kediyle uzun süre uğraştı. Durumdan rahatsız olan kedi, her ne kadar kovalamaya çalışsa da inadından vazgeçmeyen karga, kedinin arkasını dönmesiyle birlikte tekrar yanına doğru yanaştı. Bir süre sonra kargayı kovalamaktan pes eden kedi, çareyi oturarak beklemekte buldu. Kedi son yaramazlık hamlesine de kovalayarak karşılık verdikten sonra karga direğe çıktı.


Kedi ile karga arasındaki bu olay daha önce bir temizlik işçisiyle küçük yaştaki bir çocuğun tartışma sahnelerini akıllara getirdi.




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