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11 Mayıs 2018 10:18

Oğluna çarpan sürücüden özür bekliyor

Antalya’da trafik kazasında oğlunun yaralanmasına neden olan sürücünün kendilerinden bir özür bile dilemediğinden yakınan baba, hukuk nezdinde konunun sonuna kadar takipçisi olacağını belirti.

Oğluna çarpan sürücüden özür bekliyor

11 Mayıs 2018 10:18


Edinilen bilgiye göre, 10 gün önce Muratpaşa ilçesi Narenciye Caddesi ile Portakal Çiçeği Caddesi’nin kesiştiği noktada aynı güzergaha doğru ilerleyen bir motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yara almazken, arkasındaki yolcu berber Kerim Tuna Şengül (16) ağır yaralandı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Şengül, 1 haftalık yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından servise alındı.



"Arasaydı şikayetçi olmayacaktım"


Oğlunun ölümden döndüğünü dile getiren acılı baba Hasan Hüseyin Şengül, 1 haftalık kritik dönemi atlattığını dile getirdi.


Kazaya neden olan sürücüye sitem eden Şengül, “O sürücü gelip bir gün geçmiş olsun bile demedi, özür dilemedi. Tek üzüldüğüm nokta bu. Sürücünün arayıp sormamasına üzüldüm. Belki benim oğlum suçlu belki o da olabilir. En azından bir geçmiş olsun diyebilirdi. Arasaydı, kazadır deyip bağışlayacaktık. Ama şu andan itibaren sonuna kadar hukuk mücadelemi vereceğim” dedi.




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