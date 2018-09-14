Oğlunu kurtaran babanın cansız bedeni bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmakta boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran ancak kendisi akıntıya kapılarak kaybolan babanın cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İzzet Aydın ve ailesi Manavgat'taki yakınlarıyla birlikte Manavgat Şelalesinin 200 metre yukarısında bulunan bölgede piknik yapmaya gitti. Piknik sırasında tüm uyarıları ve yasak tabelalarını dikkate almayan İzzet Aydın'ın oğlu yüzmek için ırmağa girerken ırmakta boğulma tehlikesi geçirdi. Oğlunun durumunu görerek ırmağa giren İzzet Aydın çocuğunu kurtardıktan sonra ayağının kayması sonucu dengesini kaybedip ırmakta kayboldu. Aydın'ın cansız bedeni Manavgat Şelalesinden aşağıya akarken şelalede bulunan bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Olayın ardından Aydın'ın ailesi ve yakınları sinir krizleri geçirirken Aydın'ın cesedinin bulunabilmesi için Manavgat ırmağının suyu kesildi. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi. Sahil Güvenlik Dalış Timi ile Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Ekibi tarafından su altında yapılan aramalar neticesinde kİzzet Aydın'ın cesedi Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından saat 18.00 sıralarında suda en son görüldüğü yerin 10 metre uzağında 16 metre derinlikte bulundu. Sudan çıkartılan İzzet Aydın'ın

cenazesi Manavgat İlçe Jandarma Ekipleri'ne teslim edildi.