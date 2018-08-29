Öğrenci yurdunda ölen çocuğun yeni görüntüleri çıktı

Çocuğun kavga ettikten sonra ihmal sonucu öldüğünü savunan acılı anne ise yetkilerden yardım istedi.

Olay, 4 Ağustos günü Alanya’nın Konaklı Mahallesi’ndeki özel bir öğrenci yurdunda meydana geldi. İddiaya göre, lise 1’inci sınıf öğrencisi İsmail Kerem Topal (14), kaldığı özel öğrenci yurdunda aynı yaştaki M.E.U. isimli çocukla kavga ettikten sonra dengesini kaybederek merdivenlerden yuvarlandı. Başını beton zemine çarpan Topal, ağır yaralandı. Yurt görevlilerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, İsmail Kerem Topal’ı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Topal, 9 Ağustos’ta hayatını kaybetti.

Doğum gününde toprağa verildi

İsmail Kerem Topal’ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından doğum günü olan 10 Ağustos’ta Alanya Bektaş Mezarlığı’nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurdun güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Jandarma, İsmail Kerem Topal’ın olaydan önce tartışan M.E.U.’yu gözaltına aldı. M.E.U., savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Topal’ın kavgadan sonra merdivenden düştüğü ortaya çıktı

Öte yandan olayın ardından yurt yöneticileri tarafından İsmail Kerim Topal’ın ailesine sadece düşme anının yer aldığı güvenlik kamerası görüntüsünün verildiği iddia edildi. Aile ise yeni güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Görüntülerde, İsmail Kerem Topal’ın M.E.U. isimli çocukla kavga etmeye başladığı andan itibaren kurs yetkilisi olduğu öne sürülen 1 kişiyle 3 öğrencinin ise kavgaya seyirci kaldığı görülüyor. Daha sonra M.E.U.’nun yerde yatan İsmail Kerem Topal tekme ve yumruklar savurduğu, diğer kurs öğrencilerinin gelmesiyle seyirci kalan yetişkin kişinin kavgayı ayırdığı görülüyor. Yerden kalkan İsmail Kerem Topal’ın, arkadaşlarının arasında yürürken ayağının merdivenin hemen başında bulunan elektrik süpürgesinin kordonuna takıldığı ve sendeleyerek merdivenlerden düştüğü kameralara yansıyor. Topal’ın düşerken merdivenin başında duran bir arkadaşına da çarptığı görülüyor.

"Düşerek öldüğünü söylediler"

Çocuğunun ihmal sonucu öldüğünü savunan anne Emine İnce, oğlunun dövülerek düştüğünü gördüğünü belirterek yurt görevlilerinden şikayetçi olduğunu söyledi. İnce, "Evladımın orada dövülerek düştüğünü görüyorum. Yurt görevlilerden hocalardan şikayetçiyim. Hepsi ilgisizler. Bize 17 saniyelik kamera kayıtlarını verdiler ve düşerek öldüğünü söylediler. Biz de bunun arkasını araştırmaya çalıştık" dedi.

"Şikayetçiyim"

Oğlunu defnettikten sonra yeni görüntülerin ortaya çıktığını hatırlatan anne İnce, olayın örtbas edildiğini öne sürdü. İnce, "Yurt yetkililerinin bize yardımcı olacaklarını söylediler. Bütün yurt görevlileri bunu örtbas etmeye çalıştı. Düşerek öldüğünü ve ne isterlerse yapacaklarını her konuda yardımcı olacaklarını söylediler. Ama görüntülerde yurt görevlisinin ihmali olduğunu söylemediler. İki çocuk kavga edebilir ama ben bugün hepsinden şikayetçiyim" diye konuştu. İnce, "Benim çocuğum bir saatten daha uzun saatte hastaneye gitmiş. Olay olduktan yarım saat sonra da beni arıyorlar. Canım çok acıyor, otopsi raporu hala çıkmadı, bekliyorum rapor çıkınca daha çok şey söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.