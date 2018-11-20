Öğrenciler çağrı merkezini ziyaret etti

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı 1. sınıf öğrencileri, Öğr. Gör. Dr. Yasemin Bilişli eşliğinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti. Çağrı merkezi bulunan işletme ve kurumlara iletişim ve bilgi teknolojileri konularında uzman iş gücü yetiştiren Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı Öğr. Gör. Dr. Yasemin Bilişli, ziyaret ile ilgili bilgiler verdi. Öğrencilerin, bilgi birikimine katkıda bulunmak ve teoride gördükleri derslerin uygulamasını yerinde göstermek amacıyla böyle bir ziyareti organize ettiklerini ifade eden Bilişli, “Kriz masası çalışmaları hakkında bilgi edinme fırsatı bulan öğrencilerimize çağrı merkezinin çalışmaları, 112 Acil Çağrı merkezine düşen bir çağrı sonucunda işleyiş basamaklarının neler olduğu hakkında bilgilendirmeler yapıldı” dedi.

Ziyaret sonunda 112 Acil Çağrı Merkezi Yöneticilerine teşekkür eden Bilişli, “Öğrencilerimizle birlikte Acil Çağrı Merkezinin hizmet binasını gezerek kurumun işleyişi hakkında ayrıntılı bilgiler edindiğimiz teknik gezimiz son derece verimli geçti. Öğrencilerimiz de çok keyif aldılar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.