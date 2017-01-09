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09 Ocak 2017 14:41

Öğrenciler çam ağaçlarına kendi isimlerini verdi

Öğrenciler çam ağaçlarına kendi isimlerini verdi

09 Ocak 2017 14:41

Antalya’nın Finike ilçesi’nde yeşillendirme kampanyası kapsamında lise öğrencileri, toprakla buluşturdukları çam ağaçlarına kendi isimlerini verdi.
Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, lise öğrencilerinin toprakla buluşması için ağaç dikme kampanyası başlattı. Canan Yavuz Gürkan Anadolu Meslek Lisesi Halkla İlişkiler Bölümü’nde okuyan öğrenciler Finike Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuna ile birlikte Yeni Mahalle’de bulunan Masal Parkı’nın içerisine 25 adet çam ağacı fidanı dikti. Fidanlarını toprak ile buluşturan öğrenciler, daha sonra diktikleri fidanlara kendi isimlerini verdi.
Başlattıkları proje ile ilgili açıklama yapan Başkan Sarıoğlu, “Geçtiğimiz ay başlattığımız ağaçlandırma çalışmaları kapsamında bine yakın çam fidanı diktik. Bütün çalışmalarımızı gençlerimize ileride daha iyi bir Finike bırakmak adına gerçekleştiriyoruz. Bu sebeple gençlerimizin bugün doğa ile iç içe olması bizler için çok önemli. Bugün gençlerimizin diktiği fidanlar yarın büyük bir orman olacak. Eğer doğa sevgisi ile büyüyen bir nesil yetiştirebilirsek, ileride onlar da bizden görevi devraldıklarında bunu sürdüreceklerdir. Bizler bugün Finike’nin daha yeşil ve daha yaşanabilir bir şehir olması için canla başla çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.



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