Öğrenciler Doğadaki Matematikle Tanıştı

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Gabil Adilov ve proje ekibi Doç. Dr. Gültekin Tınaztepe, Doç. Dr. Sinem Sezer Evcan, Dr. Öğretim Üyesi Sevda Barut, Dr. Öğretim Üyesi Serap Kemali, Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Eken, Batem Müdürü Dr. Abdullah Ünlü tarafından yürütülen ‘Hayatımızdaki Matematik: Tarım’ projesi Antalya, Ankara, Kahramanmaraş, Isparta ve Konya’dan ortaokul 7. sınıf öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Matematiğin uygulama alanlarına meraklı tarımsal faaliyetlerde bulunma fırsatı bulamamış öğrencilere matematiğin tarımsal üretim aşamalarında, nasıl ve nerelerde kullanıldığını gösterme amacıyla yürütülen proje kapsamında; öğrencilere dikim öncesi tarla hazırlama, ekim ve dikim süreci, gübreleme, bitkinin büyüme süreci, hasat gibi işlemlerde uygulamalar ve bu aşamalarda karşılaşılan matematiksel problem ve hesaplamalar gösterildi. 23-30 Haziran 2018 tarihleri arasında BATEM tesis ve araştırma sahalarında enstitüde çalışan uzmanlar ve eğitmenler tarafından verilen eğitim ve uygulamalar öğrencilerin aktif katılımı ile gerçekleştirildi. Proje ile doğadaki matematikle tanışan öğrenciler matematiğin hayatın her alanında ne kadar önemli olduğunu keşfettiler.

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Gabil Adilov, “Öğrencilere hayatla bağı olmayan, teorik bir zihin jimnastiği olarak algılanan matematiğin, tarımsal faaliyetlerde kullanımını göstererek hayatımızın bir parçası olduğunu göstermeyi amaçladığımız proje ile öğrencilerin keşif duygularına hitap eden bir haftalık uygulamalı bir eğitim süreci geçirdik. Öğrencilerimiz için oldukça verimli ve keyifli bir süreçti. Böylelikle yaşantımızdaki olay ve olgulara bilimsel yaklaşımın önemini de kavramış oldular” diye konuştu.