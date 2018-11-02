Öğrenciler Hayvan Bakım merkezini gezdi

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde ilkokul öğrencileri Demirtaş Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezdi.

Mahmutlar İlkokulu öğrencileri, Alanya Belediyesi'nin hizmete kazandırdığı, Türkiye'nin en büyük ve modern Sahipsiz Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Mahmutlar İlkokulu'nun 2-D sınıfı öğrencileri, öğretmenleri ve velileri ile beraber bakım ve rehabilitasyon merkezindeki hayvanları ziyaret ederken öğrenciler, hayvanlar için yanlarında getirdikleri mamaları görevlilere teslim etti.

Çocuklar bilinçlendirildi

Alanya Belediyesi Veteriner Hekimi, ziyarete gelen çocuklara hem merkezi gezdirdi hem de onları bilinçlendirdi. Merak dolu çocuklar, veteriner hekime ve çalışanlara devamlı sorular sorarken çocuklar çalışanların kontrolünde hayvanları beslediler.

Gezi sonunda çocuklar oyun oynarken velilerde kurum hakkında bilgi edindiler. Veliler arasında merkezdeki hayvanları sahiplenme konusunda detaylı bilgi alınması dikkat çekti.