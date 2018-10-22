Öğrenciler ilk kez Perge'de

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Antalya Tanıtım Vakfı işbirliğiyle ilk olarak Aksu Fen Lisesi ve Aksu Anadolu Lisesi öğrencileri Perge Antik Kenti'ni ziyaret etti.

2018 Perge Yılı kapsamında yapılan ilk ziyarete Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Antalya Arkeoloji Müzesi Müdürü Mustafa Demirel, Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, ATAV Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Kızılsavaş, Aksu Fen Lisesi ve Aksu Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

Perge Antik Kenti'nde yer alan sunum salonunda Perge hakkında tanıtım videosu izleyen öğrencilere protokol üyeleri Perge hakkında bilgi verdi. 2018 Perge yılı kapsamında Perge Antik Kenti'ni ayağa kaldıracak çalışmalar yapıldığına dikkat çeken Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Perge'de düzenlediği etkinliklerden dolayı Antalya Tanıtım Vakfı'na teşekkür etti. Antalya'yı ziyaret eden turist sayısının her geçen gün artarken, şehir merkezinde yer alan Perge Antik Kent'ni ziyaret eden turist sayısının azlığına dikkat çeken Vali Yardımcısı Ateş, tanıtım çalışmalarının artırılması gerektiğini kaydetti. Vali yardımcısı Ateş ayrıca öğrencilerin Antalya Müzesi'ni de mutlaka ziyaret etmesi gerektiğini ve bu kapsamda da bir çalışma gerçekleştireceklerini belirtti.

“İlk ziyaretçiler sizlersiniz”

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, “Valimizin 2018 yılını Perge yılı ilan etmesiyle Perge'yi gezmeyen birçok gencimiz için uygulamalı tarih dersi olarak ziyaret planı yaptık. İlk ziyaretçiler sizlersiniz. Her gün üç sınıfımız burayı ziyaret edecek. Eğitimin sadece kapalı alanda yapılan bir şey olmadığını, görerek ve yerinde izleyerek geçmişin buradaki izlerini bıraktığı kültürel mirası farkına varmanızı çok istiyoruz” dedi.

Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege ise şu ifadeleri kaydetti:

“Sizler ilk ziyaretçilerimizsiniz, sizden sonra da devam edecek bir proje hayata geçiyor. Burada İlimizin Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Antalya Tanıtım Vakfı koordinasyonunda harekete geçirdiği bir proje hayata geçiyor. Valimiz Sn. Münir Karaloğlu'nun 2018 yılını Perge Yılı ilan etmesiyle Perge uykusundan uyandı. Bu kent hep vardı, fakat 1946 yılından itibaren devam eden kazılar son 10 yılda hız kazandı. Videoda görmediğiniz Plancia Magna ise antik çağdaki bu kenti yönetmiş ilk kadın belediye başkanı, bu videoda gördüklerinizi yakından gördüğünüzde çok şaşıracaksınız. O dönemin insanlarının burayı nasıl inşa ettiğine ve ne denli güzel bir kentte yaşadığına tanık olacaksınız. Bu kentte yaşadığınız için çok şanslısınız. Ben buradan çıkanları Antalya Müzesi'nde görmenizi arzu ediyorum. Bu kent sizler buraya ayak bastıkça ve peşinizden birilerine gidip anlattıkça daha hızlı büyüyecektir”

Konuşmaların ardından Aksu Fen Lisesi ve Aksu Anadolu Lisesi öğrencileri, Antalya Arkeoloji Müzesi Müdürü Mustafa Demirel'in anlatımıyla Perge Antik Kenti'ni gezerek, kent hakkında bilgi aldı.