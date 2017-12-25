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25 Aralık 2017 12:23

Öğrenciler ilk kez tiyatro ile buluştu

Antalya’nın Alanya ilçesi kırsal mahallelerinde okuyan ilköğretim okulu öğrencileri ilk kez tiyatro izledi.

Öğrenciler ilk kez tiyatro ile buluştu

25 Aralık 2017 12:23


Alanya Belediyesi, kırsal mahallelerde eğitimlerini sürdüren öğrencileri ilk kez tiyatro ile buluşturdu. İlk kez bir tiyatro salonunda oyun izleyen öğrenciler keyifli dakikalar geçirdi. Gökkuşağı’nın Altında oyununu 3 farklı okuldan 180 öğrenci izledi.


Alanya Belediyesi’nin başlattığı proje ile merkeze uzak okullarda eğitim gören çocukları tiyatro sanatı ile tanıştırmaya devam edeceklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Bugün ilk kez öğrencilerimiz Kültür Merkezi’nde tiyatro izlediler. Kırsaldaki öğrencilerimizin sanatla ve sosyal etkinliklerle iç içe olması için böyle bir çalışma başlattık’’ dedi.




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