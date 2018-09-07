Diğer
Kategoriler
07 Eylül 2018 10:30

Öğrenciler, KUMBEK kurslarıyla hayallerindeki üniversitelere kavuştu

Kumluca Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen Kumluca Belediyesi Eğitim Kurumları’nda (KUMBEK) ders gören öğrenciler hayaline kavuştu.

Öğrenciler, KUMBEK kurslarıyla hayallerindeki üniversitelere kavuştu

07 Eylül 2018 10:30

Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına girecek olan, KUMBEK’te eğitim gören öğrencileri sınav öncesi ziyaret ederek moral vermişti.


KUMBEK’te 3 Tıp, 10 Hukuk, 5 Mühendislik, 13 Öğretmenlik, 1 Veterinerlik, 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 1 Diş Hekimliği, 5 Eczacılık, 3 Mimarlık, 2 PDR, 2 de Psikoloji ve diğer 4 yıllık bölümler olmak üzere çok sayıda öğrenci Yüksek Öğretim Kurumlarına yerleşti.


Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven; “KUMBEK Eğitim Kurumları Kumluca ve yörede büyük bir eksikliği doldurdu. Bu kurumda verilen destek kurslarından yöremizdeki öğrencilerimiz yararlandı. Ayrıca 14 öğretmenimiz üniversite sınavlarına hazırlanmada öğrencilerimize destek kurslarında kendi başarı ve yeteneklerini sergileme imkânı buldu. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Ali Girgin, Halk Eğitimi Merkezi Müdürümüz Yusuf Tekdemir, Kumluca Belediye Başkan Yardımcımız Süleyman Falay, Sosyal ve Kültür İşler Müdürümüz Süleyman Fethi Örgel başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç