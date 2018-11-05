Öğrenciler tarihi Kagrai Antik Kentinde çöp topladı

Antalya'nın Akseki ilçesi Cevizli ortaokulu öğrencileri, çevre duyarlılığının geliştirilmesi amacıyla Cevizli Mahallesinde bulunan ve Arkeolojik sit alanındaki 2 bin 150 yıllık Kagrai Antik Kentinde çöp temizleme etkinliği yaptı.

Cevizli Mahalle muhtarlığı ve Cevizli Ortaokulu müdürlüğünün birlikte yaptıkları proje ile matematik öğretmeni Ümmühani Yıldız Bozyay'ın gözetiminde Lahid kapakları, kitabeler, Zeus Tapınağına ait kaliteli ve işlemeli örneklerin bulunduğu Kagrai'de öğrenciler hem çöp topladı, hem de antik kent hakkında bilgi edindiler.

Cevizli ortaokulu matematik öğretmeni Ümmühani Yıldız Bozyay, Öğrencilere Kagrai Antik Kentinde doğal ve kültürel mirası korumak ve çevre bilincini arttırmak amacıyla Cevizli Mahalle Muhtarı Harun Çınar ile birlikte bu projeyi düzenlediklerini söyledi. Bozyay, "Öğrencilerimize antik kentimizin nasıl korunması gerektiğini, nasıl temizlenmesi gerektiğini aşılamak amacıyla ilk kez böyle bir proje düzenledik. İleriki yıllarda bütün cevizli halkını cadde ve sokaklarımızı temizlemeye davet ediyoruz. Öğrencilerimize hem antik kentimizi tanıttık. Hem de çevreyi koruma amaçlı bilinçlendirme yaptık" dedi.

Cevizli ortaokulu 7. sınıf öğreincisi Yaren Akalan ise "2 bin 150 yıllık Kagrai Antik Kentinde arkadaşlarımız ile birlikte çevre temizliği yaptık. Buranın tarihi hakkında öğretmenimizden geniş bilgiler aldık. Çevre bilincimizi arttırdık" diye konuştu.

Cevizli Mahallesi muhtarı Harun Çınar, mahallede bulunan 2 bin 150 yıllık Kagrai Antik Kentinde öğrenciler ile birlikte temizlik yaptıklarını söyledi. Cevizli Ortaokulu Müdürü ile birlikte çocuklara çevre bilincini ve kültürel miraslara sahip çıkmak için ortak bir proje geliştirdiklerini anlatan Çınar, "Öğrencilerimizle birlikte çevre ve doğa temizliği, kültürel mirasımıza sahip çıkmak adına proje kapsamında çok güzel temizlik yaptık. Çok güzel bir proje oldu. Bu projeyi Cevizli'de önümüzdeki günlerde sokaklarımızda gerçekleştireceğiz. Halkımıza yayarak güzel Cevizlimizi daha güzel hale getireceğiz."