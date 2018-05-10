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10 Mayıs 2018 15:33

Öğrenciler, Tiyatro Festivali’nde Buluştu

Akdeniz Üniversitesi Tiyatro Topluluğu tarafından düzenlenen 12.

Öğrenciler, Tiyatro Festivali’nde Buluştu

10 Mayıs 2018 15:33

Tiyatro Festivali, üniversiteleri biraya getirdi.


Akdeniz Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tiyatro Festivali, tiyatroseverleri biraraya getirdi. 02-09 Mayıs 2018 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Üniversiteler Arası Tiyatro Festivali’ne çeşitli üniversitelerden 14 farklı topluluk katıldı. Birbirinden yetenekli öğrencilerin sergilediği tiyatro oyunları öğrenci ve öğretim üyelerinden yoğun ilgi gördü.


Bir hafta süren Tiyatro Festivali kapsamında, Akdeniz Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi’nin tiyatro topluluklarının yanı sıra Oyunevi ve Muradiye Kampüs Tiyatrosu’nun sergilediği oyunlar, izleyenlere doyumsuz bir seyir yaşattı.




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