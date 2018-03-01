Öğrencilerden Afrin’deki Mehmetçik’e destek

Milli Eğitim Bakanlığı Değerler Eğitimi projesi kapsamında Alanya Ayşe Melahat Erkin İlkokulu’nda eğitim gören öğrenciler, şubat ayında ‘Afrin Zeytin Dalı Harekatı için kumbaramı dolduruyorum” kampanyası başlattı. Başlatılan kampanyaya öğrencilerin yanı sıra öğretmenler ve veliler de destek verdi. Öğrenciler kampanyaya destek için sınıflarında bulunan kumbaraya atıkları harçlıklarından 2 bin 430 lira toplandı. Toplanan bu para Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik sürdürülen ’Zeytin Dalı Harekatı’ndaki askere destek olmak için Mehmetçik Vakfı’nın banka hesabına yatırıldı.

Kampanyaya destek veren 2/B öğrencisi Arda Koç, şubat ayında yardımlaşma ve işbirliği dersini işlediklerini söyledi. Koç,” Haslıklarımızı biriktirerek Afrin’deki askerlerimize destek için bu paraları göndereceğiz” dedi.