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01 Mart 2018 12:29

Öğrencilerden Afrin’deki Mehmetçik’e destek

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir ilkokulda eğitim gören öğrenciler, TSK’nın Afrin’de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak için kumbaralarında bir ayda biriktirdikleri 2 bin 430 TL’yi Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.

Öğrencilerden Afrin’deki Mehmetçik’e destek

01 Mart 2018 12:29


Milli Eğitim Bakanlığı Değerler Eğitimi projesi kapsamında Alanya Ayşe Melahat Erkin İlkokulu’nda eğitim gören öğrenciler, şubat ayında ‘Afrin Zeytin Dalı Harekatı için kumbaramı dolduruyorum” kampanyası başlattı. Başlatılan kampanyaya öğrencilerin yanı sıra öğretmenler ve veliler de destek verdi. Öğrenciler kampanyaya destek için sınıflarında bulunan kumbaraya atıkları harçlıklarından 2 bin 430 lira toplandı. Toplanan bu para Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik sürdürülen ’Zeytin Dalı Harekatı’ndaki askere destek olmak için Mehmetçik Vakfı’nın banka hesabına yatırıldı.


Kampanyaya destek veren 2/B öğrencisi Arda Koç, şubat ayında yardımlaşma ve işbirliği dersini işlediklerini söyledi. Koç,” Haslıklarımızı biriktirerek Afrin’deki askerlerimize destek için bu paraları göndereceğiz” dedi.




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