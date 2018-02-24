Öğrencilerden Afrin’e, komando marşlı destek

Kısa sürede binlerce beğeni alan klibe karşılık Afrin’de görev yapan bir asker de görüntülü cevap vererek öğrencilerle gurur duyduğunu söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Operasyonu’ndaki Mehmetçiklere destek olmak amaçlı Alanya Hasan Çolak Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören öğrenciler, ’komando marşı’ söyleyerek bir klip çekti. Öğrencilerin çektiği bu klip binlerce kişinin beğenisini kazanarak, sosyal medya üzerinde tıklanma ve paylaşım rekorları kırdı.

Afrin’de görev yapan bir askerde klibi izleyerek görüntülü cevap verdi. Asker verdiği mesajda, "Afrin’den, Alanya Hasan Çolak Anadolu Lisesi’ne selam olsun. Sizlerle gurur duyuyoruz arkadaşlar, Allah’a emanet olun" dedi.