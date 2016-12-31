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31 Aralık 2016 10:40

Öğrencilerden Başkan Uysal’a ziyaret

Öğrencilerden Başkan Uysal’a ziyaret

31 Aralık 2016 10:40

Muratpaşa Belediyesi’nin kreş öğrencileri kendi elleriyle hazırladıkları hediyelerle Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın yeni yılını kutladı.
Muratpaşa Belediyesi’nin Dutlubahçe, Ermenek, Konuksever ve Çağlayan Mahalleri’nde bulunan kreşlerinde okul öncesi eğitimi gören öğrenciler, Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı makamında ziyaret ederek yeni yılını kutladı.
Kırmızı beyazlı yeni yıl şapkaları ve kendi elleriyle yaptıkları hediyelerle başkanlık makamına çıkan minikleri Özel Kalem Müdürlüğü çalışanları kapıda karşıladı. Başkan Uysal, yeni yıl için kendisini ziyarete gelen miniklerle ellerinden öperek merhabalaştı, yanlarına oturup onlarla sohbet etti.



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