Öğrencilerden büyük başarı

Konyaaltı ilçesinde eğitim veren Özel HAS Okulları, sporda başarılarıyla göz dolduruyor. Yüzmeden dövüş sporlarına, tenisten triatlona, satrançtan dansa birçok branşta madalya ve kupa kazanan okul öğrencileri, başarılarıyla ailelerinin ve öğretmenlerinin gurur kaynağı oluyor.

Öğrenciler ve elde ettikleri başarılar

6. sınıf öğrencisi Göktuğ Can Suna, hem satranç hem cimnastik hem de yüzmede başarılarıyla göz dolduruyor. Göktuğ Can, bugüne kadar toplam 31 madalya kazandı. 2012’de düzenlenen satranç turnuvasında Antalya birincisi olan Göktuğ Can Suna, 2013-2017 yılları arasında okullar arası ve kulüpler arası düzenlenen yarışlarda minik ve küçükler kategorinde 5 Antalya birinciliği, 3 Antalya 2’nciliği, 2 Antalya 3’üncülüğü ve 1 İzmir Bölge 3’üncülüğü elde etti. 2018 yılında yüzme yarışmalarına damga vuran Göktuğ Can Suna, bu yıl Muğla’da düzenlenen Gelişim Projesi Bölge Yarışları ve Mayıs 2018’de İstanbul’da düzenlenen Türkiye finalinden madalyalarla döndü. Bu yıl 23 Nisan Yüzme Yarışları’nda da başarı grafiğiyle dikkat çeken Göktuğ Can Suna, 50 metre sırtüstü yüzmede Antalya 2’ncisi, 50 metre serbestte ve 50 metre kelebekte Antalya 3’üncüsü oldu. Göktuğ Can Suna’nın yer aldığı takımı ise 4x100 metre bayrakta Antalya 2’nciliği, 4x50 karışık bayrak yarışında ise Antalya 3’üncülüğü elde etti.

Eylül madalyaları topluyor

8. sınıf öğrencisi Eylül Uslu, 2017-2018 Okul Sporları Yarışması’nda 100 metre kelebek 3’üncülüğü elde ederken, 2016-2017 Okul Sporları Yarışması’nda da 100 metre serbestte 4’üncülük, 50 metre serbestte ise 3’üncülük elde etmişti. Eylül Uslu, 2015-2016 Okul Sporları Yarışması’nda ise 100 metre serbestte birinci, 200 metre karışıkta birinci, 50 metre kelebekte ise 2’nci olmuştu.

Asya Sude’nin judo birincilikleri

7. sınıf öğrencisi Asya Sude Yalın ise judoda önemli başarılar elde etti. Asya Sude Yalın, 2017-2018 Okul Sporları Yarışması’nda judo yıldız kızlar 48 kiloda Antalya birincisi, Antalya Kulüpler Arası Yarışması’nda yine Antalya birincisi oldu. Asya Sude Yalın, 2016-2017 ve 2015-2016’da aynı kategorilerde düzenlenen 4 yarışmada da birinci olmuştu.

Emek Ege satrançta iddialı

4. sınıf öğrencisi Emek Ege Oğuz da satrançtaki başarılarıyla dikkat çekiyor. 2017- 2018 HAS Okulları Satranç Turnuvası’nda birinci olan Emek Ege Oğuz, yine bu yıl Burdur Bucak’ta düzenlenen 23 Nisan Satranç Turnuvası’nda birincilik, Mall Antalya Satranç Turnuvası 2’ncilik, Agora Satranç Turnuvası’nda ise 4’üncülük elde etti. Emek Ege, 2016- 2017’da düzenlenen Ata’yı Anma Satranç Turnuvası’nda da birinci olmuştu.

12. sınıf öğrencisi Fabian Mert Winter’in, triatlonda Avrupa 6’ncılığı, Almanya 1 ve 3’üncülüğü, İzmir 2’nciliği, Alaçatı 3’üncülüğü bulunuyor. Aynı sınıfta yer alan Burak Berk ise masa tenisinde Antalya 2’nciliği elde etti. Sınıf arkadaşları Ecem Hilal Nişancı ise voleybolda Antalya birincisi, 11. sınıf öğrencisi Sinem Ayton ise aynı dalda Antalya 4’üncüsü oldu. 11 DİL sınıfında okuyan Nisan Buhur dansta milli takıma seçildi. 10. sınıf öğrencisi Laura Alina Keçeli de partnerli dans yarışmasında Türkiye birinciliğini kazandı. 11. sınıf öğrencisi Svyatoslav Chumachenko, kungfu 30 kiloda Ukrayna birinciliğini kazandı. 11. sınıf öğrencisi Nazmi Alişan, serbest güreşte Antalya 2 ve 4’üncüsü oldu. 9. sınıf öğrencisi Ege Alp Büyük Tunca, yelkende Antalya birinci, 2’nci ve 3’üncüsü oldu.

Kaya: “Başarılar tesadüf değildir”

Okul Kurucusu Derya Halil Kaya, spordaki başarılarının tesadüf olmadığını belirterek, “Eğitimde olduğu kadar sporda da iddialıyız. Hem sınavlarda hem de spor yarışmalarında başarılı olan tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerini yürekten kutluyoruz. Öğrencilerimizin hepsi bizlerin ve ailelerinin gurur kaynağıdır, her biriyle ayrı ayrı iftihar ediyoruz” dedi.