Öğrencilerden değerler eğitimi korosu

Muratpaşa ilçesindeki Naciye Havva Manavuşak Ortaokulu müzik öğretmeni Bahar Işkıncı, müzik dersini seçen öğrenciler için Değerler Eğitimi Projesi kapsamında,‘Değerlerinle Değerlisin’ isimli 4 kıtalık şarkı hazırladı. Yeni nesillerin değerlerine sahip çıkması amaçlanan ve öğrencilerin bestelediği şarkıda, barış, kardeşlik, saygı, sevgi hoşgörü merhamet, sabır değerlerine yer verildi.

Okul etkinliklerinde sahne alan koro ilerleyen zamanlarda kentteki önemli etkinliklerde boy göstermeyi hedefliyor. Müzik öğretmeni Bahar Işkıncı, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün proje çalışmalarından Değerler Eğitim faaliyetleri kapsamında her ay bir değeri işlediklerini kaydetti. Öğrencilerinin bu önemli eğitim kapsamında ‘Değerlerinle Değerlisin’ isimli bir şarkı bestelediğini dile getiren Işkıncı, “ Önemli bir mesaj içeriği var. 4 kıtadan oluşuyor, saygı, sevgi hoşgörü, merhamet, barış, sabır tüm hepsini içeriyor. Bu dönemde ihtiyacımız olan değerlerin hepsini bu şarkı içinde barındırıyor.”dedi.

Müzikle ilgilenen öğrencilerinin olumsuz yöndeki yaklaşımlardan da uzak durduğunu ifade eden Işkıncı, 35 öğrencisiyle hedefinin büyük bir konser vermek olduğunu kaydetti.

6’ıncı sınıf öğrencisi Feride Sude Şahin, Yetiştirme Kursun’da müzik dersini bilinçli olarak seçtiğini ifade ederek, arkadaşlarıyla güzel bir koro oluşturduklarını söyledi.

6’ncı sınıf öğrencisi Arda Fışkın ise , müzik dersine severek katıldığını belirterek, “ Vaktimi bilgisayar oyunu yada telefon başında geçirmektense kendimi daha iyi hissettiğim müzik dersine katılıyorum. Değerler Eğitimi kapsamında arkadaşlarımızla bir şarkı hazırladık. Çokta güzel oldu. Derslerime de müziğin etkisi var hep takdir alıyorum.” dedi.