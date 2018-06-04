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04 Haziran 2018 11:53

Öğrencilerden Güneş Paneli Yıkama Robotu

Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri güneş paneli yıkama robotu tasarladı.

Öğrencilerden Güneş Paneli Yıkama Robotu

04 Haziran 2018 11:53


Akdeniz Üniversitesi Elmalı MYO öğrencileri tarafından Sistem Analizi ve Tasarım çalışmaları kapsamında Öğretim Görevlisi Halil Ertaş rehberliğinde güneş paneli yıkama robotu yapıldı. Son yıllarda Elmalı’da ve diğer bazı bölgelerde güneş enerjisinden yararlanarak elektrik üretimi çalışmalarının yoğunlaşmış olduğunu belirten Ertaş, “Bu amaçla kurulan üretim tesislerinde kullanılan güneş panelleri yağmur, rüzgar ve çevresel etmenlerle kirlenmektedir. Panellerin kirlenmesi ile üretilen elektrik miktarında azalma meydana gelebiliyor. Panellerin temizlenmesi ise büyük iş gücü gerektiriyor. Güneş Panellerinin verimliliklerini arttırmak için bir yıkama robotu tasarladık. Güneş paneli yüzey temizleme robotu tamamen öğrencilerimiz tarafından yapıldı. Yapılan bu robotun daha da geliştirilmesi mümkündür. Yapılan robot son yıllarda hızla artan güneşten elektrik üretimi yapılan panellerde büyük iş kolaylığı sağlayacak. Minimum enerji harcayarak yüzlerce metrekare panel yüzeylerinin temizlenebilmesi bakımından oldukça önemli bir çalışma” diye konuştu.


Ertaş, tekniker adaylarına yeni vizyonlar için rehberlik yapmaktan keyif aldıklarını ve süreç içerisinde Elmalı Meslek Yüksekokulu’nda farklı birçok çalışmayı hayata geçirmeyi planladıklarını ifade etti.




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