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11 Haziran 2018 16:40

Öğrencilerden Lösemili çocuklara destek

Kumluca Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu Öğrencileri Teknoloji Tasarım dersinde yaptıkları takı tasarım eşyalarına elde ettikleri geliri Lösemili çocuklara göndermek, güzel bir sosyal projeye imza attılar.

Öğrencilerden Lösemili çocuklara destek

11 Haziran 2018 16:40


Kumluca Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Orta Okulu 7 ve 8.sınıf öğrencileri Teknoloji Tasarım derslerinde bir yıl boyunca el işleriyle yaptıkları takı, tasarım gibi ürünlerin yıl sonunda sergilendiği bir kermes düzenlediler. Bu ürünlerin Kumluca Belediyesi 19. Tarım ve Seracılık Festival Çarşısındaki kermeste satılması yoluyla 4 bin 800 TL gelir elde ettiler. Ayrıca Lösemili öğrencilerin en çok ihtiyacı olan, giyim eşyaları, nevresim gibi temel ihtiyaçlarıyla birlikte paketleyerek, Ankara’daki Lösemili Çocuklar Köyüne gönderdiler.


Kumluca Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Hüseyin Orhantekin, "Ben böylesine anlamlı bir Sosyal Projeye imza atan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Ramazan ayında yardımlaşma ve dayanışmanın zirve yaptığı bu ayda öğrencilerimin maddi ve manevi yönden, Lösemili kardeşlerini hatırlatmalar, onları kalplerinde taşımaları, bizleri ve öğretmenlerimizi çok duygulandırdı. Bu projeye öncülük eden Teknoloji Tasarım Öğretmenimiz Tülay Sağlam ile Rehber Öğretmenimiz Saniye Sezer’e teşekkür ediyorum" dedi.




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