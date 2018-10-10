Öğrencilere başarı tavsiyeleri

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda ''Halkla İlişkilerde Marka Yönetimi ve Müşteri Memnuniyeti'' başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi.

Limak Enerji'nin İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda ''Halkla İlişkilerde Marka Yönetimi ve Müşteri Memnuniyeti'' başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. Yüce'nin esprili anlatımı ile oldukça keyifli geçen söyleşide öğrenciler sorularıyla da gelecek hedeflerini aydınlattılar.

Öğrencilik hayatında mesleğe atılmanın kariyere olan etkisinden söz eden Yüce, mesleğin en büyük adımlarının öğrencilik yıllarında atıldığını ve kararlılıkla yürünürse başarının muhakkak elde edileceğini söyledi. Mesleğe sadakatin çok önemli olduğunu da vurgulayan Yüce, “mesleğinize her zaman sahip çıkın” tavsiyesinde bulundu.