Öğrencilere Çanakkale gezisi

Kumluca Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Hoş Sada 4 Yarışmasında dereceye giren öğrenciler, yetişkinler ve jüri üyelerine yönelik Çanakkale Gezisi organize edildi. 2 gün süren gezide Çanakkale Savaşlarının yaşandığı alanlar gezdirildi. Konaklamalı olan gezide, gezi ekibine Kumluca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ile İlçe Milli Eğitimden görevliler rehberlik etti.

Gezi’ye katılan 45 kişilik ekip gezi dönüşünde Ege’nin tarihi ve turistik alanlarını görme fırsatı buldu.

Yarışmada dereceye giren ilkokul öğrencilerinin ailesinden bir kişiye de geziye katılma fırsatı sunuldu.