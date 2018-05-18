Öğrencilere gassallık eğitimi

Korkuteli Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine, mesleki uygulama olarak cenaze yıkama ve kefenleme eğitimi verildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze yıkama araçları içindeki uygulamalı cenaze yıkama ve kefenleme eğitimini İmam Hatip Lisesi meslek dersi öğretmeni İbrahim Uzunlar tarafından verdi.

Kurs süresince ölüm, yaşam, abdest, gusül, cenaze ile ilgili temel kavramlar, şehitlik, şehit cenazesi, cenazenin yıkanması, kefen, kefenleme, cenaze namazı, duaları, cenaze taşıma ve defin işleri, uygulamalı cenaze yıkama ve diğer temel bilgiler hem manken hem de gönüllü öğrenciler üzerinde uygulamalı gösterildi.