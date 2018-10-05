Öğrencilere hayvan sevgisi anlatıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesi'nde 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle anaokulu öğrencilerine hayvan sevgisi anlatıldı.

Kumluca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri tarafından çocuklara hayvanları sevdirmek amacıyla çalışmalar yapılıyor. Kumluca Belediyesi Veteriner Hekimi Sinan Ulusoy, Portakal Çiçeği Anaokulu öğrencilerine hayvan sevgisini anlattı. Veteriner Hekim Sinan Ulusoy, çocuklara hayvanların konuşamayan, ancak kendilerine sevgiyle yaklaşıldığına zarar vermeyen, insanlarla çok iyi dostluklar kuran varlıklar olduğunu anlattı.

Sinan Ulusoy, “Çocuklar bakın bu yavru köpeğin insanlara ne zararı olabilir. Bu yavru köpek sizlerden yani insanlardan, sadece sevgi ve yiyecek ister. Bu yavruyu besler büyütürseniz sizlere karşılıksız dostluk besler. Hayvanlarda bir canlıdır. Ama biz insanlar gibi aklını kullanabilen varlık canlılar değildir. Bu yüzden bakıma ve korumaya muhtaçtırlar” dedi.