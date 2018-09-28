Öğrencilere her şeyiyle ‘Antalya' dersi

Antalya Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliği'nde 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında müfredata giren ‘Şehrimiz Antalya' adlı kitabın tanıtımı yapıldı. Antalya'nın tüm zenginliklerini gösterecek olan kitapla, öğrencilerin yaşadıkları şehirle ilgili temel bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Antalya Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliği'nde 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında müfredata giren ve 121 okulda pilot olarak uygulanmaya başlanan ‘Şehrimiz Antalya' adlı kitabın tanıtım toplantısı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen tanıtıma, 19 ilçeden okul müdürleri ve seçmeli derse girecek olan öğretmenler katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) öğrencilere şehirle ilgili teorik bilgilerin yaşantısal temel beceriler kazandırmayı amaçlayan kitap 121 okulda pilot uygulaması ile ortaokul öğrencilerine seçmeli ders olarak müfredatta yerini aldı.

“En az bir kere bu dersin okutulmasını öneriyoruz”

Kitapla ilgili bilgiler paylaşan İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, yaşadığı şehrin doğal güzellikleri, tarihi eserleri, yemekleri, geleneksel kültürü hakkında bilgi sahibi olan bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Antalya'da 80 il ve 64 ülkeden öğrenciye eğitim verildiğine dikkat çeken Arslan, “Turistlerden etkilenen değil, Antalya'ya gelen turistleri kendi kültürümüzle etkileyen öğrenciler yetiştireceğiz. Antalya'nın kendi kültürünü muhafaza etmesi gençlerimizin ortak kent kültürünü sahiplenmeleri ve bunu paylaşmaları gelecek nesillere aktarması yönünde geçen sene bir okulumuzda seçmeli ders olarak işlenmesine başlanıldı. Çok başarılı sonuçlar aldığımızı görünce bu sene ders materyallerinde işlenmesi konusunda bir çalışma başlattık. Kitap yazım komisyonlarımız ile birlikte çalışmayla güzel bir çalışma ortaya çıkardık. 5-6-7 ve 8'inci sınıflarda seçmeli ders olarak seçerek okuyorlar. Bu sene ortaokul düzeyinde 4 bin öğrencimizin bu dersi alacağını gösteriyor. Gelecek yıllarda da en az bir kere bu dersin okutulmasını öneriyoruz” dedi.

“Ciddi bir heyecan oluştu”

Kitabın kare kod uygulamasını da desteklediğini ifade eden Arslan, “Öğrenciler bilgilere Kültür Bakanlığı sitelerine ulaşarak valilik detaylı bilgilere ulaşabiliyor. Bu ders, öğrenci, veliler ve öğretmenlerimizde ciddi bir heyecan oluşturdu. Gördüğümüz ilgiden memnunuz. Kentlilik bilincini oluşturmayı hedefliyoruz. Antalya'da yaşayan her öğrencimizin bölgemizin şarkılarını, tarihi yerlerini, yemeklerini bilmesini istiyoruz” diye konuştu.