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07 Haziran 2018 12:31

Öğrencilere Mavi Bayrak eğitimi

Muratpaşa Belediyesi, Piri Reis İlkokulu Eko Tim öğrencilerine Mavi Bayrak eğitimi verdi.

Öğrencilere Mavi Bayrak eğitimi

07 Haziran 2018 12:31

Eğitimin ardından öğrenciler, Lara’da bulunan 5 yıldızlı bir otelin Mavi Bayrağını göndere çekti.


İnciraltı, Engelsiz Kafe, Erdal İnönü Kent Parkı ve Erenkuş plajlarında Mavi Bayrak dalgalandıran Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın (TÜRÇEV) Eko Okullar çalışması kapsamında Piri Reis İlkokulu’nun eko timine Mavi Bayrak eğitimi verdi. Lara’da 5 yıldızlı bir otelde gerçekleşen eğitimde yüzme suyunun kalitesinin sağlanması amacıyla başlayan Mavi Bayrak programının bugün çevre yönetimi, can güvenliği çevre eğitimi ve bilgilendirme başlıklarını da kapsayacak şekilde genişletildiği anlatıldı. Mavi Bayrağın dünyada en çok bilinen ve itibar gören eko-etiket olarak kabul edildiğinin altı çizilen eğitimde, Mavi Bayrak kriterleri, nelere dikkat edilmesi gerektiği otelde uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitimin sonunda otelin Mavi Bayrağı Piri Reis İlkokulu’nun eko timi tarafından göndere çekildi.




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