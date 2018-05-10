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10 Mayıs 2018 16:25

Öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi veriliyor

Alanya Belediyesi, Trafik Haftası kapsamında 180 öğrenciye uygulamalı eğitim verdi.

Öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi veriliyor

10 Mayıs 2018 16:25


Alanya Belediyesi tarafından trafik haftası kapsamında Emişbeleni İlkokulu’nda 180 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi verdi. Alanya Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilere emniyet kemeri takma alışkanlığı, trafik kurallarına uyma gibi uygulamalı eğitim verildi.


Etkinlikler hakkında bilgi veren Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkı Sorumlusu Bilge Toksöz, genel olarak Trafik Eğitim Parkı’na ulaşamayan mahalle okullarına düzenli eğitim verdiklerini belirterek, “Bu eğitimlerimizi Trafik Haftası dolayısıyla hızlandırdık. İlçe Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen eğitimlerimiz sonunda öğrencilere akülü araçlarla emniyet kemeri takma alışkanlığı, trafik kurallarına uyma gibi uygulamalı eğitim veriyoruz. Tüm okullarda, programlarımız dâhilinde çalışmalarımız devam edecek” dedi.




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