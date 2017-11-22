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22 Kasım 2017 13:47

Öğrencilerin engelli yolu duyarlılığına Rektör’den jet yanıt

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) içinde bulunan kaldırımlarda, görme engelli bireyler için yapılan ancak zamanla yerlerinden çıkan engelli yolu duyarlı öğrencileri harekete geçirdi.

Öğrencilerin engelli yolu duyarlılığına Rektör’den jet yanıt

22 Kasım 2017 13:47

Öğrencilerin engelli yolu duyarlılığına, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal anında yanıt verdi.


AÜ öğrencileri, kaldırım boyu olması ve bir güzergahı bulunması gerekirken zamanla deforme olan ve birkaç metrelik parçalar haline dönüşen yolu engelli yolunu fotoğraflayarak sosyal medya üzerinden Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal’a ulaştı. Fotoğrafı "Hocam görme engelli öğrenci arkadaşlarımızın kullandığı yürüyüş yolları kampüsün birçok kaldırımında bu şekilde. Bilginize arz ederim." yazısıyla Rektör Ünal’a yönlendiren öğrencilere Rektör Ünal’dan da cevap gecikmedi.


Öğrencilerle yaşadığı diyaloglarla sık sık gündeme gelen, zaman zaman öğrenci evlerinde davetlere katılıp yer sofrasında bağdaş kuran Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, konuyu takip edeceğinin müjdesini verirken "Önemli bir konu. Arkadaşlara talimat verildi kısa süre içinde yapılacak. Beraber takip edelim" dedi.




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