Öğrencilerin halk ile ilk buluşması gerçekleşti

1 – 31 Ekim tarihleri arasında Meme Kanseri Farkındalık ayı kapsamında düzenlenen etkinliğe Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selma Öncel, Kumluca İlçe Sağlık Müdürü İsmail Arıcı, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü birinci sınıf öğrencileri meme kanserinin nedenleri, belirtileri, koruma ve erken teşhis yöntemleri konusunda topluma bilgilendirmeler yaptılar. Öğrenciler topluma meme kanseri ile ilgili bilgilendirme mesajlarının yer aldığı broşürler dağıttı. Meme kanseri farkındalık göstergesi olarak bilgilendirme yaptıkları bayan vatandaşlara pembe kurdele taktılar.

Meme kanserinin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınlarda en sık görülen kanser olduğunu ve her sekiz kadından birinde meme kanseri görüldüğünü belirten Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selma Öncel, Erken teşhiste en önemli faktörün kadının meme kanseri konusunda bilinçlendirilmesi olduğunu vurguladı. Dekan Prof. Dr. Selma Öncel; “20 – 39 yaş arasındaki kadınların, ayda bir kez kendi kendine meme muayenesi yaptırması 2 yılda bir kez de doktora meme muayenesi yaptırması gerekiyor. 40 – 49 yaş arasındaki kadınların ise ayda bir kez kendi kendine meme muayenesi yapmasının, yılda bir kez de doktora meme muayenesi yaptırmasının ve iki yılda bir kez mamografi çektirmesinin meme kanserinin erken tanımlanmasında önemli yer edinmektedir. Ayrıca annesinde, kız kardeşinde teyzesinde meme kanseri olan, şişman ve hareketsiz yaşam tarzı olan kadınların meme kanseri açısında risk grubu oluşturuyor” dedi. Etkinlikte yaklaşık 400 kişiye meme kanseri erken teşhis 'in önemi anlatıldı