Öğrencileriyle dalışta top mermisi buldu

Dr. Mehmet Gökoğlu, Kaleiçi Yat Limanı açıklarında öğrencileriyle eğitim dalışı sırasında iki adet tarihi top mermisi buldu.

Dr. Mehmet Gökoğlu, öğrencileriyle Kaleiçi Yat Limanı’nda eğitim dalışı gerçekleştirdi. Dalışta öğrencilerini yalnız bırakmayan Gökoğlu, 20 metre derinlikte 20 metre arayla iki demir boru parçası gördü. Yarı toprağa gömülü şekildeki demir parçalarının top mermisi olduğunu belirleyen Gökoğlu, tarihi top mermilerini çıkarıp, Kepez Belediyesi tarafından yapımına devam edilen Kent Müzesine teslim etti.

Gökoğlu, top mermilerinin 2. Dünya Savaşı’nda İngiliz uçaklarının bombardımanı sonucu Antalya Limanı açıklarında batan cephane yüklü Fransız savaş gemisi Saint Didier’den gelmiş olabileceğini söyledi. Didier’in Antalya tarihi için büyük bir öneme sahip batık olduğunu kaydeden Gökoğlu, “Patlama sırasında etrafa saçılan top mermisi olabilir ya da batığın ardından bu cephanelerin büyük bir kısmı limana çıkartılmış ve bir süre burada bekletilmiş. Taşıma esnasında düşen mermiler de olabilir. İki top mermisi de aynı çapta. Top mermilerinden birinin çekirdek kısmı yok, sadece içerisinde barut bulunan kapsülü var. Diğer top mermisi ise barut dolu, kapsülü ve ucundaki çekirdeği ile tamamen orijinal haliyle kendini korumuş. Bölgede zaman zaman yaptığımız dalışlarda da dikdörtgen şeklinde top barutlarıyla karşılaşıyoruz” dedi.

Deniz tuzu ve kum nedeniyle aşınan top mermilerinin patlama riskinin bulunmadığını dile getiren Gökoğlu, mermileri sergilenmesi için yapımına devam edilen Kepez Belediyesi Kent Müzesi’ne hediye ettiğini söyledi.