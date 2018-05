Öğrencilerle keyifli söyleşiler

Konyaaltı ilçesinde eğitim veren Özel HAS Okulları’nın geleneksel olarak düzenlediği HAS Dialog etkinliği devam ediyor. Tatil.com Akdeniz Bölge Müdürü Emre Önen ve I am Global şirketler topluluğu kurucu ortağı Özel Oytun Türkoğlu, Okulun Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen “Bir Marka Oluşturmak” konulu söyleşiye konuşmacı olarak katıldı. Emre Önen ve Özel Oytun Türkoğlu, kendilerini tanıttıktan sonra mesleki tecrübelerini ve başarı hikayelerini paylaştı. Söyleşi, öğrencilerin de katılımıyla keyifli bir şekilde gerçekleşti.

İstanbul’da doğduğunu ve Antalya’ya nasıl geldiğini anlatan Emre Önen, “Ne istediğini bilen biriydim. Sadece şunu istedim; sıkıcı bir işim olmasın, gezerek işimi yapayım. Akdeniz Üniversitesi’nde turizm okudum. Okulu bitirip en alt kadrolardan iş hayatına başladım. Turizmci oldum, çok mutluyum. Hayallerinizi, hedeflerinizi çok iyi belirleyin” dedi.

Antalyaspor formasıyla söyleşiye katılan Özel Oytun Türkoğlu ise, sahne korkusu olan öğrencileri yanına çağırıp kendilerini rahat bir şekilde anlatmalarını istedi. Öğrencileri “Farklı düşünün, fark oluşturun” diyen Türkoğlu’nun, Atatürk’ün “Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir” sözüyle bitirmesi büyük alkış aldı.

Söyleşinin sonunda Antalyaspor’un kurucusu Atilla Vehbi Konuk’un adını bilen bir öğrenciye futbolcuların imzaladığı Antalyaspor forması, diğer öğrencilere ise kitap hediye edildi.