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Öğrencinin üzerine okulda dolap devrildiüştü

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde üzerine dolap düşen öğrenci yaralandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde üzerine dolap düşen öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenci yoğun bakımda tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Osman Önal İlkokulu 2'nci sınıfta okuyan Yasin Alkan'ın (7) üzerine okulda kitap dolabı devrildi. Ağır yaralanan çocuk, öğretmenlerinin ihbarıyla okula gelen 112 acil servis ekibi tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Minik Yasin'in yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği bildirildi.


Yasin'in durumu hakkında açıklama yapan Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Yıldız, "Şuna minik Yasin, yoğun bakım ünitesinde tutuluyor. Doktorların açıklamasına göre pazartesiye kadar uyutulacak. Şu an kafasında kanama yok. Tedavisi devam ediyor. Net sonuç pazartesi belli olacak. Biz de ailesini hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik" dedi.

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