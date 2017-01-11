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11 Ocak 2017 13:25

Öğretmenin öğrencilerini taciz ettiği iddiası

Öğretmenin öğrencilerini taciz ettiği iddiası

11 Ocak 2017 13:25

Antalya’nın Kemer ilçesinde bir öğretmen, öğrencilerin taciz iddiaları üzerine açığa alındı.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Cuma günü okuldaki rehber öğretmenlerine başvuran 11 öğrenci öğretmenlerinin kendilerini taciz ettiğini iddia etti. Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Kemer Kaymakamlığa giden öğrenciler, Kemer Cumhuriyet Savcılığına da suç duyurusunda bulunarak öğretmenleri E.K.’nin kendilerini elle ve sözle taciz ettiğini ileri sürdü.
Kemer Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili adli soruşturma başlatırken, Kemer Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı.
Hakkında suç duyurusunda bulunulan öğretmenin soruşturma sebebiyle açığa alındığı öğrenildi.



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