Öğretmenler, Erasmus+ Projesiyle Almanya’da eğitim aldılar

Korkuteli Mesude Erol Memioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin proje ekibi Almanya’dan döndü.

AB Erasmus+ Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği kapsamında 2016 proje başvuru döneminde Antalya bölgesindeki beş meslek okulunun ortak olarak hazırladıkları proje, uygulanmaya başladı. Projenin ilk hareketliliğine Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Hakan Parker, Uğur Dursun, Mustafa Tahtabaş, Osman Soydal, Hasan Çakmak, Hatice Dursun, Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Ali Günay, Mustafa Turan ve Koordinatör Okul Müdürü Hasan Çakmak katıldı.

Proje hareketliliğine katılan öğretmenler Almanya’dan döndü. Proje kapsamında 2017 Mart, Nisan ve Mayıs aylarında Portkekiz ve Finlandiya’ya farklı konularda 4 ayrı hareketlilik daha yapılacaktır.