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24 Kasım 2017 16:34

Öğretmenler günü’nde şehit öğretmen unutulmadı

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde şehit öğretmen Metin Kaynar’ın ailesine ziyaret etti.

Öğretmenler günü’nde şehit öğretmen unutulmadı

24 Kasım 2017 16:34


ATB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarih öğretmenleri Şükrü Öner ve Selma Şirin önderliğinde şehit öğretmen Metin Kaynar’ın ailesine ziyaret etti. Ziyaret sırasında şehit öğretmenin babası Osman Kaynar tarafından şehit öğretmenin yazdığı şiir okundu. Öğrenciler, şehit öğretmenin ailesine çiçek takdim ederken, Osman Kaynar’ın elini öptü. Şehit ailesi ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, gözyaşlarına hakim olamadı.


Okul Müdürü Kuntay Yetkin, Tunceli’nin Malazgirt İlçesi Darıkent Böldesi’nde görev yaptığı sırada 1994 yılında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Metin Kaynar’ı unutmadıklarını, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ailesini ziyaret etmek istediklerini söyledi. Kuntay Yetkin, “Bu bizim şehit meslektaşımıza karşı sorumluluğumuz” dedi. Yetkin, şehit öğretmen Metin Kaynar’ın adının adı Korkuteli İlçesi Bozova ilçesinde ortaokulda yaşatıldığını belirtti.




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