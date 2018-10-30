Öğretmenlere Anadolu Ateşi gösterisi

Antalya'nın Serik İlçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında emekli öğretmenler ile görev yapan öğretmenler için Anadolu Ateşi Dans Topluluğu sahne aldı.

Cumhuriyet'in ilanın 95. yıldönümünde Serik Belediyesi tarafından emekli ve çalışan öğretmenler için düzenlenen etkinlikte Anadolu Ateşi Dans grubu ve Serik Belediyesi Mehteran takımı gösteri yaptı. Aspendos Arena'da yapılan gösteriyi Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Serik İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, öğretmenler ve aileleri izledi.

Çalık: “Cumhuriyetimizi yaşatmaya devam edeceğiz”

Başkan Çalık, “Cumhuriyetimizi birlikte yaşatmaya devam edeceğiz. Bu memleket uğruna emek vermiş, kan akıtmış ve mücadele vermiş kim olursa olsun her zaman gönlümüzde. Geçmişte Cumhuriyet adına Şehit düşmüş ve gazi olmuş başta Başöğretmen, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm öğretmenlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyor, Cumhuriyet bayramınızı kutluyorum” dedi.

“Cumhuriyetimizi, yeni yılda kent meydanında kutlayacağız”

Gelecek yıl da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını yeni yapılacak olan kent meydanında düzenlemek istediklerini belirten Çalık, “inşallah gelecek yıldan itibaren, Cumhuriyet kutlamalarını halkımızla birlikte yeni yapacağımız kent meydanında yapacağız. Bu anlamlı günde bizleri sizlerle buluşturan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan ve ekibine ve bizleri kırmayıp gelen siz değerli öğretmenlerimize teşekkür ederim” dedi.

Düzenlenen etkinlikte Başkan Çalık ve Milli Eğitim Müdürü Ekiz gecenin anısına Anadolu Ateşi Dans Ekibine çiçek ve teşekkür plaketi verdi.