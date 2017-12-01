Öğretmenlere atık pil semineri

Muratpaşa Belediyesi, atıkları cinslerine göre ayrıştırma alışkanlığı kazandırmak, atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde bertarafını veya geri dönüşümünü sağlayıp, daha temiz ve yaşanabilir bir çevre için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu çerçevede Muratpaşa Belediyesi TAP’la birlikte 45 okuldan eğitimcilerin katılımıyla atık piller konusunda bir eğitim çalışması gerçekleştirdi. Eğitimde çevre mühendisi Rümeysa Ercan, pillerin içeriği ve pil çeşitleri, atık pillerin doğaya ve insana verebileceği zararlar, atık pillerin toplanmasında dikkat edilecek hususlar, pillerin geri dönüşüm ve bertaraf yöntemleri, öğrencilerin pil toplama alışkanlıklarını kazandırmak ve artırabilmek için yapılan uygulamaları anlattı.

Muratpaşa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ceren Şahin ise atık pil toplama konusunda okullar ve belediyenin işbirliğinin önemine dikkat çekti. Şahin, çocukların atık pil ayırma-toplama konusundaki alışkanlıkların devamı için Muratpaşa Belediyesi tarafından yapılan atık toplama ve teşvik çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi verdi.