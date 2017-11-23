Öğretmenlere elektrik indirimi

CK Akdeniz Elektrik, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla özel bir kampanya başlattı. Kampanya çerçevesinde aylık elektrik faturası 82 lira ve üzerinde olan çalışan ya da emekli öğretmenler ve yakınları, bir yıl boyunca elektriği indirimli fiyatlardan kullanma imkânına sahip olabilecek.

CK Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, “Bu kampanyadan çalışan veya emekli ayrımı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz ve getirecekleri üç yakını faydalanabiliyor. Aylık elektrik faturası ortalama 82 lira ve üzerinde olan öğretmenlerimizin yararlanabileceği kampanyada, ulusal elektriğin birim fiyatı üzerinden, kullanım miktarına göre değişen oranlarda indirim sağlıyoruz. Hepimizin hayatında önemli yere sahip olan, gelecek nesilleri yetiştiren öğretmenlerimize bu kampanyamız ile teşekkür etmek istiyoruz” dedi.