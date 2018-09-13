İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğretmenlere trafik eğitimi verildi.

Antalya’nın Kepez ilçesinde görev yapan öğretmenlere trafik eğitimi verildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde görev yapan öğretmenlere trafik eğitimi verildi.


"Mesleki Çalışma Programı" çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan 120 öğretmen, Hüsniye Özdilek Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi'nde "Trafik Güvenliği ve Farkındalığı" seminerine katıldı.


Cumhurbaşkanlığının 100 günlük eylem planı kapsamında İçişleri Bakanlığınca hazırlanan seminerde trafikte saygı, sabır, kurumların üzerine düşen görevler, güvenlik, riskleri azaltma yöntemleri, cep telefonu kullanımı ile emniyet kemeri kullanmanın önemi konuları üzerinde duruldu.


Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Osman Öner'in yaklaşık 2 saat süren sunumu soru cevaplarla sona erdi.


Trafik Eğitimine Antalya'daki tüm öğretmenlerin katılması hedefleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.