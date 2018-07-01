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01 Temmuz 2018 14:39

Oğuz Yılmaz Finikelileri coşturdu

Antalya’nın Finike İlçesi’nde düzenlenen Portakal Festivali etkinlikleri kapsamında fantezi müziğin ünlü sesi Oğuz Yılmaz konser verdi.

Oğuz Yılmaz Finikelileri coşturdu

01 Temmuz 2018 14:39


Finike Belediyesi’nin Uluslararası Portakal Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlediği İç Anadolular Gecesi’nde Oğuz Yılmaz konser verdi. Sevilen şarkılarla Finikelileri coşturan Oğuz Yılmaz, konserin ilerleyen saatlerinde sahneye Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu ile dernek üyelerini davet ederek karşılıklı oynadı.


Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Oğuz Yılmaz’a plaket, çiçek ve portakal balıyla narenciye reçelleri hediye etti. Festivalin üçüncü gününde olduklarını anımsatan Başkan Sarıoğlu, "İç Anadolular Gecesi’ni festivalde geleneksel hale getirdik. Bir günü İç Anadolulara armağan ediyoruz. Hangi sanatçıyla birlikte olmak isterlerse onlarla buluşturuyoruz. Finike’de yaşayan İç Anadolular hemşehrimiz oldular artık" dedi.


Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu programda ayrıca Türkiye 5’incisi olan Cengiz Topel Ortaokulu Küçük Kızlar Voleybol Takımı’na, Antalya şampiyonu olan Belediye U19 Takımı oyuncularına, Şovmen Ersin’e, festivalin sunucusu Ali Elgün’e plaket verdi.




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