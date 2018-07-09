Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi

Fünye ile patlatılan çanta boş çıkarken, alana yakın bölgedeki bir kıraathanede okey oynayan vatandaşların rahat tavırları dikkat çekti.

Olay, dün 17.30’da Altındağ Mahallesi 150 ile 156 sokak kesişiminde meydana geldi. Sokak üzerindeki kaldırıma bırakılmış siyah bir evrak çantası olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünün hemen arka sokağı olması nedeniyle bölgeye çok sayıda sivil ve resmi ekip sevk edildi. Yolu araç ve yaya trafiğine kapatan ekipler, çantayı şüpheli değerlendirip uzman ekip talebinde bulundu.

Fünye ile çanta patlatıldı, okeyi bir an olsun bırakmadılar

Olay yerine gelen bomba imha ekibi, özel kıyafetini giyerek önce çantayı kontrol etti, ardından da çantayı hazırlanan fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Boş olduğu anlaşılan evrak çantası, yine uzman ekip tarafından kontrol amaçlı polis merkezine götürüldü. Tüm bu yaşananlar sırasında çevrede bulunan vatandaşların olay anındaki rahat davranışları ise dikkat çekti. Bazı vatandaşlar evinin balkon ve pencerelerinden olayı meraklı gözlerle izledi, bazıları da yine bölgeye yakın noktada bulunan kıraathanede okey oynamaya devam ederek rahat tavırlar sergiledi.