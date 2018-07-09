Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2018 09:22

Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi

Antalya’da İlçe Emniyet Müdürlüğü arkasına bırakılan çanta polisi alarma geçirdi.

Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi

09 Temmuz 2018 09:22

Fünye ile patlatılan çanta boş çıkarken, alana yakın bölgedeki bir kıraathanede okey oynayan vatandaşların rahat tavırları dikkat çekti.


Olay, dün 17.30’da Altındağ Mahallesi 150 ile 156 sokak kesişiminde meydana geldi. Sokak üzerindeki kaldırıma bırakılmış siyah bir evrak çantası olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünün hemen arka sokağı olması nedeniyle bölgeye çok sayıda sivil ve resmi ekip sevk edildi. Yolu araç ve yaya trafiğine kapatan ekipler, çantayı şüpheli değerlendirip uzman ekip talebinde bulundu.



Fünye ile çanta patlatıldı, okeyi bir an olsun bırakmadılar


Olay yerine gelen bomba imha ekibi, özel kıyafetini giyerek önce çantayı kontrol etti, ardından da çantayı hazırlanan fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Boş olduğu anlaşılan evrak çantası, yine uzman ekip tarafından kontrol amaçlı polis merkezine götürüldü. Tüm bu yaşananlar sırasında çevrede bulunan vatandaşların olay anındaki rahat davranışları ise dikkat çekti. Bazı vatandaşlar evinin balkon ve pencerelerinden olayı meraklı gözlerle izledi, bazıları da yine bölgeye yakın noktada bulunan kıraathanede okey oynamaya devam ederek rahat tavırlar sergiledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Açık
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç